Коронавирус в Германии: число зараженных превысило 67 тысяч

В Германии число заражений коронавирусом за последние сутки достигло 67 366 случаев.

Таковы данные федерального Института Роберта Коха в среду утром, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Общее число умерших от коронавирусной болезни возросло до 732 - за последние сутки умерли 149 человек.

Количество заражений по сравнению со вторником возросло на 5453 случая, что несколько больше, чем в предыдущие два дня, когда фиксировалось по 4600-4700 новых заражений.

В то же время американский университет Джона Хопкинса, который использует иную методологию подсчета, по состоянию на 11.20 1 апреля приводит данные о 71 642 заражениях коронавирусом в Германии с начала эпидемии и о 798 смертях.

Германия пока не планирует скорого прекращения или ослабления действующих ограничений для борьбы с коронавирусом.

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