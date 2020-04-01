Рейтинг Макрона під час коронавірусної кризи стрибнув угору
Рейтинг популярності президента Франції Еммануеля Макрона під час коронавірусної кризи різко виріс.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це свідчить результат опитування Ifop Fiducial.
46% французів позитивно оцінюють дії глави держави. Збільшення підтримки за один місяць склало 13 пунктів. Такого рівня позитивна оцінка дій Макрона не досягла з лютого 2018 року.
Підтримка прем'єр-міністр Едуара Філіпа також зросла. Будучи на передовій в управлінні боротьби з епідемією, він отримав схвалення 43% опитаних. На 7 пунктів більше порівняно з лютим.
Після виступу Еммануеля Макрона, який, зокрема, оголосив про жорсткі карантинні заходи, 96% опитуваних схвалили обмеження.
Протягом минулого року популярність Макрона безпрецедентно знижувалась через плани реформувати пенсійну систему і протести "жовтих жилетів".