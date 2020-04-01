Рейтинг Макрона за время коронавирусного кризиса скакнул вверх
Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона за время коронавирусного кризиса резко вырос.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом свидетельствует результат опроса Ifop Fiducial.
46% французов положительно оценивают действия главы государства. Увеличение поддержки за один месяц составило 13 пунктов. Такого уровня положительная оценка действий Макрона не достигала с февраля 2018 года.
Поддержка премьер-министр Эдуара Филиппа также возросла. Будучи на передовой в борьбе с эпидемией, он получил одобрение 43% опрошенных, на 7 пунктов больше по сравнению с февралем.
После выступления Эммануэля Макрона, который, в частности, объявил о жестких карантинные мерах, 96% опрошенных одобрили ограничения.
В течение прошлого года популярность Макрона беспрецедентно снижалась из-за планов реформировать пенсионную систему и протестов "желтых жилетов".