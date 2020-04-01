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Рейтинг Макрона за время коронавирусного кризиса скакнул вверх

Среда, 1 апреля 2020, 12:04

Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона за время коронавирусного кризиса резко вырос.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом свидетельствует результат опроса Ifop Fiducial.

46% французов положительно оценивают действия главы государства. Увеличение поддержки за один месяц составило 13 пунктов. Такого уровня положительная оценка действий Макрона не достигала с февраля 2018 года.

Поддержка премьер-министр Эдуара Филиппа также возросла. Будучи на передовой в борьбе с эпидемией, он получил одобрение 43% опрошенных, на 7 пунктов больше по сравнению с февралем.

После выступления Эммануэля Макрона, который, в частности, объявил о жестких карантинные мерах, 96% опрошенных одобрили ограничения.

В течение прошлого года популярность Макрона беспрецедентно снижалась из-за планов реформировать пенсионную систему и протестов "желтых жилетов".

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