Уряд створив комісію з виконання рішень ЄСПЛ

Кабінет міністрів створив комісію з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, головою комісії визначено віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, заступником голови комісії - міністра юстиції, секретарем - заступника міністра юстиції - уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.



Крім того, до складу органу увійшли: заступник голови Верховної ради, голова комітету ВР з питань правової політики, уповноважений парламенту з прав людини, заступник керівника Офісу президента, а також заступники міністрів, голови та заступники голів центральних органів виконавчої влади та судді низки українських судів.



Згідно з положенням, комісія з питань виконання рішень ЄСПЛ є тимчасовим консультативним органом при Кабінеті міністрів.



Основні завдання комісії: розробка механізму усунення системних і структурних проблем, які констатовані в рішеннях ЄСПЛ; підготовка та надання Кабміну пропозицій щодо виконання рішень ЄСПЛ та Комітету міністрів Ради Європи; вдосконалення нормативно-правової бази з метою виконання рішень ЄСПЛ.

Нагадаємо, серед скарг, що зареєстровані у Європейському суді з прав людини та чекають на вирішення, майже 15% містять звинувачення проти української держави.