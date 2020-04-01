Правительство создало комиссию по выполнению решений ЕСПЧ

Кабинет министров создал комиссию по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

В частности, председателем комиссии определены вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, заместителем председателя комиссии - министр юстиции, секретарем - замминистра юстиции - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека.

Кроме того, в состав органа вошли: заместитель председателя Верховной рады, председатель комитета ВР по вопросам правовой политики, уполномоченный парламента по правам человека, заместитель руководителя Офиса президента, а также заместители министров, председатели и заместители председателей центральных органов исполнительной власти и судьи ряда украинских судов.

Согласно положению, комиссия по вопросам исполнения решений ЕСПЧ является временным консультативным органом при Кабинете министров.

Основные задачи комиссии: разработка механизма устранения системных и структурных проблем, которые констатированы в решениях ЕСПЧ; подготовка и предоставление Кабмину предложений по выполнению решений ЕСПЧ и Комитета министров Совета Европы; совершенствование нормативно-правовой базы с целью выполнения решений ЕСПЧ.

Напомним, среди жалоб, зарегистрированных в Европейском суде по правам человека и ожидающих решения, почти 15% содержат обвинения против украинского государства.