Коронакриза: Єврокомісія запропонує механізм скороченого робочого дня

Європейська комісія запропонує механізм скороченого робочого дня SURE для пом’якшення економічних наслідків у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Мета цієї ініціативи – допомогти країнам, які найбільше постраждали від коронавірусу, зокрема, Італії та Іспанії, завдяки солідарній підтримці інших країн-членів… Це допоможе врятувати мільйони робочих місць під час кризи та допоможе нам швидше перезапустити європейську економіку після зняття карантинних обмежень", - повідомила Урсула фон дер Ляєн.

This is European solidarity in action! @EU_Commission proposes the new short-time work scheme SURE to help the most affected EU countries, including IT & ES. This will save millions of jobs during the crisis & allow us to quickly restart Europe’s economic engine afterwards. pic.twitter.com/wtchbhh0R8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 1, 2020

Механізм працюватиме як державна підтримка для компаній, які переводять працівників на скорочений графік, та забезпечуватиметься спільно країнами-членами ЄС.

Президент Єврокомісії зазначила, що подібний інструмент вже продемонстрував ефективність в окремих країнах-членах ЄС, які його задіяли під час економічної кризи 2008 року.

Нагадаємо, раніше Європейський парламент схвалив три термінові пропозиції для підтримки економіки ЄС під час пандемії коронавірусу.



Також ЄС призупинив дію правила, яке зобов’язувало авіакомпанії використовувати щонайменше 80% зарезервованих слотів на зліт-приземлення.