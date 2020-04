Коронакриза: Єврокомісія запропонує механізм скороченого робочого дня

Європейська комісія запропонує механізм скороченого робочого дня SURE для пом’якшення економічних наслідків у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Мета цієї ініціативи – допомогти країнам, які найбільше постраждали від коронавірусу, зокрема, Італії та Іспанії, завдяки солідарній підтримці інших країн-членів… Це допоможе врятувати мільйони робочих місць під час кризи та допоможе нам швидше перезапустити європейську економіку після зняття карантинних обмежень", - повідомила Урсула фон дер Ляєн.

This is European solidarity in action! @EU_Commission proposes the new short-time work scheme SURE to help the most affected EU countries, including IT & ES. This will save millions of jobs during the crisis & allow us to quickly restart Europe’s economic engine afterwards. pic.twitter.com/wtchbhh0R8