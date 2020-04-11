Крестный ход без верующих Папа Франциск в Страстную пятницу совершил литургию на пустой площади Св. Петра

Папа Римский Франциск в Страстную пятницу провел крестный ход и литургию в Ватикане без участия верующих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

В связи с карантинными ограничениями, в этом году крестный ход и литургия в Страстную пятницу в Ватикане состоялись без участия верующих.

Папа Римский провел службу на фактически пустой площади Святого Петра. Обычно на литургии присутствуют тысячи людей. В этом году понтифика сопровождали только пять заключенных из тюрьмы из итальянского города Падуя, который сильно пострадал от эпидемии коронавируса, а также пять врачей и медсестер из Ватикана.

Фото: Vatican News

"Сегодня, в этот момент, размышляю о распятом Господа и о многочисленных историях распятых на протяжении истории, также и тех сегодняшних, распятых пандемией: врачей, медсестер и медбратьев, монахинь, священников, которые, словно солдаты, скончались на фронте, отдавших жизнь за любовь, выдержав, как Мария под крестами, как своими, так и своего сообщества, в больницах, заботясь о больных", - сказал папа Франциск в эфире итальянского общественного вещателя Rai перед службой.