МЗС пообіцяв "взяти на контроль" захист неповнолітніх українських студентів у Польщі

Міністр закордонних справ України повідомив, що "бере на контроль" захист неповнолітніх українських студентів у Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що "бере на контроль" ситуацію з неповнолітніми українськими студентами у Польщі, які, за польськими карантинними обмеженнями, не можуть виходити з дому без супроводу повнолітніх.

Беру на контроль захист неповнолітніх українських студентів в Польщі. Там карантин, і неповнолітніх випускають з дому лише з батьками чи повнолітніми. А якщо першокурсник живе сам і має вийти в магазин чи аптеку? Наша програма «Захист» працює, щоб вирішувати ці та інші проблеми. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2020

"Беру на контроль захист неповнолітніх українських студентів в Польщі … Там карантин, і неповнолітніх випускають з дому лише з батьками чи повнолітніми. А якщо першокурсник живе сам і має вийти в магазин чи аптеку? Наша програма "Захист" працює, щоб вирішувати ці та інші проблеми", - написав Кулеба.

Нагадаємо, омбудсмен Польщі Адам Боднар звертався до очільника поліції Люблінського воєводства з проханням врахувати особливість становища неповнолітніх українських студентів та інших неповнолітніх осіб, які проживають без батьків. За його словами, лише у Люблінському воєводстві таких українських студентів - 48 осіб.