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МИД пообещал "взять на контроль" защиту несовершеннолетних украинских студентов в Польше

Суббота, 11 апреля 2020, 14:24

Министр иностранных дел Украины сообщил, что "берет на контроль" защиту несовершеннолетних украинских студентов в Польше.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что "берет на контроль" ситуацию с несовершеннолетними украинскими студентами в Польше, которые, согласно польским карантинным ограничениям, не могут выходить из дома без сопровождения взрослых.

"Беру на контроль защиту несовершеннолетних украинских студентов в Польше ... Там карантин, и несовершеннолетних выпускают из дома только с родителями или совершеннолетними. А если первокурсник живет сам и должен выйти в магазин или аптеку? Наша программа "Защита" работает, чтобы решать эти и другие проблемы ", - написал Кулеба.

Напомним, омбудсмен Польши Адам Боднар обращался к главе полиции Люблинского воеводства с просьбой учесть особенность положения несовершеннолетних украинских студентов и других несовершеннолетних лиц, проживающих без родителей. По его словам, только в Люблинском воеводстве таких украинских студентов – 48 человек.

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