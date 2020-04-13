На авіаносці США "Теодор Рузвельт" - перша смерть від коронавірусу

У США від ускладень, викликаних коронавірусом, помер моряк з авіаносця "Теодор Рузвельт".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

У моряка, чиє ім’я не було оприлюднене, коронавірус підтвердили 30 березня. Його зняли з авіаносця і помістили в "ізоляційне житло" разом з чотирма іншими моряками на базі ВМС США Гуам.

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9 квітня його виявили без свідомості під час медичного огляду та перевезли до реанімації місцевої лікарні.

Смерть у понеділок стала першою серед екіпажу з приблизно 4860 осіб, з яких 585 мали позитивний результат тесту на коронавірус. Понад 4 тисячі членів екіпажу "зняли" на берег.

Про перші три випадки зараження на "Теодорі Рузвельті" стало відомо 24 березня.

Капітан авіаносця Бретт Крозьє звернувся до Пентагону за допомогою наприкінці березня. На початку квітня його зняли з посади у зв’язку з втратою довіри.

Президент Дональд Трамп спочатку критикував Крозьє за написання листа про допомогу, але пізніше сказав, що не хоче, аби кар'єра Крозьє була зруйнована через одну помилку.

Військово-морські чиновники не виключають можливості відновлення Крозьє на посту.