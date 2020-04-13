На авианосце США "Теодор Рузвельт" - первая смерть от коронавируса

В США от осложнений, вызванных коронавирусом, умер моряк с авианосца "Теодор Рузвельт".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

В моряка, чье имя не было обнародовано, коронавирус подтвердили 30 марта. Его сняли с авианосца и поместили в "изоляционное жилье" вместе с четырьмя другими моряками на базе ВМС США Гуам.

Читайте также США эвакуируют моряков с авианосца, где свирепствует коронавирус

9 апреля его обнаружили без сознания во время медицинского осмотра и перевезли в реанимацию местной больницы.

Смерть в понедельник стала первой среди экипажа из примерно 4860 человек, из которых 585 имели положительный результат теста на коронавирус. Более 4000 членов экипажа "сняли" на берег.

О первых трех случаях заражения на "Теодоре Рузвельте" стало известно 24 марта.

Капитан авианосца Бретт Крозье обратился в Пентагон за помощью в конце марта. В начале апреля его сняли с должности в связи с утратой доверия.

Президент Дональд Трамп сначала критиковал Крозье за ​​написание письма о помощи, но позже сказал, что не хочет, чтобы карьера Крозье была разрушена из-за одной ошибки.

Военно-морские чиновники не исключают возможности восстановления Крозье на посту.