Генсек НАТО: українські літаки допомагають союзникам у боротьбі з коронавірусом

Північноатлантичний альянс задоволений співпрацею з Україною, яка надає свої транспортні літаки для перевезення медичних вантажів, призначених для боротьби з епідемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг на брифінгу напередодні зустрічі міністрів оборони країн Альянсу, яка відбудеться в онлайн-режимі.

"Ми співпрацюємо з партнерами і вітаємо той факт, що НАТО має стільки партнерів, з якими ми можемо разом відповідати на такі спільні виклики, як Covid-19. І Україна допомагає союзникам НАТО, Україна надає стратегічні повітряні перевезення. Точніше, українські літаки використовуються НАТО для стратегічних перевезень союзникам", - сказав Столтенберг.

Генсек зазначив, що НАТО розглядає нові можливості поглиблення співпраці з Україною, і один із варіантів – Програма розширеного партнерства.

"Українські літаки демонструють, як НАТО працює зі своїм партнером Україною для перевезень вантажів союзникам. Ми раді такому партнерству з Україною. Це спільний виклик, ми маємо реагувати разом", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, 8 квітня український транспортний літак Антонов Ан-124 "Руслан", один з найбільших літаків світу, доставив до Данії вантаж медичних матеріалів.

25 березня "Руслан" доставив з Китаю до Чехії вантаж медичного обладнання і тести на коронавірус. Крім того, літак доставив медичну допомогу Румунії.

Ан-124 "Руслан" також доставив до Словаччини пів сотні тонн медичних матеріалів для боротьби з пандемією.

Український вантажний літак бере участь у програмі Strategic Airlift International Solution (SALIS) під егідою НАТО.

Програма SALIS забезпечує країни НАТО стратегічною можливістю повітряного транспорту. У ній беруть 9 союзників Альянсу: Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія.