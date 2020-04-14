Генсек НАТО: украинские самолеты помогают союзникам в борьбе с коронавирусом

Североатлантический альянс доволен сотрудничеством с Украиной, которая предоставляет свои транспортные самолеты для перевозки медицинских грузов, предназначенных для борьбы с эпидемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на брифинге накануне встречи министров обороны стран Альянса, которая состоится в онлайн-режиме.

"Мы сотрудничаем с партнерами и приветствуем тот факт, что у НАТО столько партнеров, с которыми мы можем вместе отвечать на такие общие вызовы, как COVID-19. И Украина помогает союзникам НАТО, Украина предоставляет стратегические воздушные перевозки. Точнее, украинские самолеты используются НАТО для стратегических перевозок союзникам", - сказал Столтенберг.

Генсек отметил, что НАТО рассматривает новые возможности углубления сотрудничества с Украиной, и один из вариантов - Программа расширенного партнерства.

"Украинские самолеты демонстрируют, как НАТО работает со своим партнером Украиной для перевозок грузов союзникам. Мы рады такому партнерству с Украиной. Это общий вызов, и мы должны реагировать вместе", - добавил Столтенберг.

Напомним, 8 апреля украинский транспортный самолет Антонов Ан-124 "Руслан", один из крупнейших самолетов в мире, доставил в Данию груз медицинских материалов.

25 марта "Руслан" доставил из Китая в Чехию груз медицинского оборудования и тесты на коронавирус. Кроме того, самолет доставил медицинскую помощь Румынии.

Ан-124 "Руслан" также доставил в Словакию полсотни тонн медицинских материалов для борьбы с пандемией.

Украинский грузовой самолет участвует в программе Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО.

Программа SALIS обеспечивает страны НАТО стратегической возможностью воздушного транспорта. В ней принимают участие 9 союзников Альянса: Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Норвегия, Польша, Словакия и Словения.