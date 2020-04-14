У Бельгії кількість жертв коронавірусу перевищила 4 тисячі

У Бельгії за минулу добу від коронавірусної хвороби померли 262 людини, всього з початку поширення вірусу в країні померли 4157 хворих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

На лікарні припало 52% смертей від коронавірусу, в цих випадках зараження було підтверджено. Решта жертв – мешканці будинків літніх людей, для багатьох з них тести на коронавірус не проводилися, але їх включили в списки жертв вірусу, оскільки хворі демонстрували схожі симптоми.

За останні 24 години в лікарні з симптомами коронавірусної хвороби були госпіталізовані 242 людини. Водночас 161 людина видужала.

На цей час в цілому 5536 ліжок зайняті пацієнтами з коронавірусною хворобою. З них 1223 людини знаходяться в реанімації – це на 11 осіб менше, ніж напередодні.

За даними МОЗ Бельгії, за добу виявлено 530 нових випадків зараження, і зараз загальна кількість хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 становить 31 119 осіб.

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