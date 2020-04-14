В Бельгии число жертв коронавируса превысило 4000

В Бельгии за минувшие сутки от коронавирусной болезни умерли 262 человека, всего с начала распространения вируса в стране умерли 4157 больных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

На больницы пришлось 52% смертей от коронавируса, в этих случаях заражение было подтверждено. Остальные жертвы - жители домов престарелых, для многих из них тесты на коронавирус не проводились, но их включили в списки жертв вируса, поскольку больные демонстрировали схожие симптомы.

За последние 24 часа в больницу с симптомами коронавирусной болезни были госпитализированы 242 человека. В то же время 161 человек выздоровел.

В настоящее время в целом 5536 коек заняты пациентами с коронавирусной болезнью. Из них 1223 человека находятся в реанимации - это на 11 человек меньше, чем накануне.

По данным Минздрава Бельгии, за сутки выявлено 530 новых случаев заражения, и сейчас общее количество больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 составляет 31 119 человек.