Колишній президент Фінляндії та його дружина вилікувалися від коронавірусу

Колишній президент Фінляндії і лауреат Нобелівської премії миру 2008 року Мартті Ахтісаарі вилікувався від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Yle.

Про позитивні результати тесту на коронавірус 82-річного Ахтісаарі стало відомо 23 березня. Раніше, 21 березня, коронавірус підтвердили у його дружини, якій 83 роки.

Сьогодні канцелярія президента повідомила, що останні тести на коронавірус у подружжя дали негативні результати. Вони не потребували госпіталізації і зараз почуваються добре.

За даними станом на вечір 13 квітня, у Фінляндії було зафіксовано 3064 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, в результаті хвороби померли 59 осіб.

У регіоні Уусімаа навколо Гельсінкі виявлено найбільше заражень коронавірусом. Там запроваджені обмеження в’їзду та виїзду, які триватимуть щонайменше до 19 квітня.

Інші обмежувальні заходи триватимуть довше: дистанційне навчання у школах – до 13 травня, ресторани залишаться зачиненими до 31 травня.