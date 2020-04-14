Бывший президент Финляндии и его жена вылечились от коронавируса

Бывший президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира 2008 года Мартти Ахтисаари вылечился от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

О положительных результатах теста на коронавирус 82-летнего Ахтисаари стало известно 23 марта. Ранее, 21 марта, коронавирус подтвердили у его жены, которой 83 года.

Сегодня канцелярия президента сообщила, что последние тесты на коронавирус у супругов дали отрицательные результаты. Они не нуждались в госпитализации и сейчас чувствуют себя хорошо.

По данным на вечер 13 апреля в Финляндии было зафиксировано 3064 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в результате болезни умерли 59 человек.

В регионе Уусимаа вокруг Хельсинки выявлено больше всего заражений. Там введены ограничения въезда и выезда, которые продлятся как минимум до 19 апреля.

Другие ограничительные меры продлятся дольше: дистанционное обучение в школах - до 13 мая, рестораны останутся закрытыми до 31 мая.