Лідерка ірландських націоналістів перехворіла на коронавірус 

Лідерка ірландської лівонаціоналістичної партії Sinn Féin Мері Лу Макдональд заявила у вівторок, що перехворіла на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Макдональд повідомила, що здала тест на коронавірус 28 березня і тривалий час почувала себе дуже зле. Результат тесту підтвердив захворювання, але нині Макдональд почуває себе добре і наступного тижня розраховує повернутись на роботу.

Читайте також В Ірландії карантин триватиме ще кілька тижнів - міністр

"Лікар повідомив мені, що я більше не інфікована і не заразна, і це велике полегшення після кількох тижнів дуже нездорового стану", - розповіла Макдональд.

"На вихідних у мене був регрес одужання, у мене з'явився післявірусний плеврит у правій легені. Я приймаю ліки і дуже добре реагую, і я сподіваюся повернутися на роботу наступного понеділка", - додала вона.

Лівонаціоналістична партія Sinn Féin на чолі з Макдональд у лютому здобула історичний результат на виборах в Ірландії і стала другою найбільшою партією парламенту.

Дві центристські партії, Fine Gael та Fianna Fail, що були при владі по черзі протягом всієї історії Ірландії, відмовляються працювати з Sinn Féin і працюють над формуванням спільного уряду, хоча є історичними суперницями.

Читайте також: "Реанімація конфлікту: чи стане Ірландія знову гарячою точкою".