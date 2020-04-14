Ісландія скасує значну частину коронавірусних обмежень 4 травня
Ісландія 4 травня планує скасувати значну частину обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу.
Про це заявила міністр охорони здоров’я Ісландії Свандіс Сваварсдоттір, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Iceland Monitor.
Чинні обмеження, що забороняють публічні збори більш ніж на 20 осіб, діятимуть до 3 травня. З 4 травня набирають чинності такі зміни:
Громадські збори будуть обмежені до 50 осіб.
На всіх публічних зборах люди повинні будуть дотримуватися дистанції в два метри.
Дошкільні установи та початкові школи працюватимуть у звичайному режимі.
У середніх школах і університетах не допускатиметься розміщення більше 50 осіб в одному приміщенні.
Різні послуги, такі як перукарні, масажні центри, фізіотерапевтичні послуги, салони краси, музеї та багато іншого, зможуть знову працювати.
Плавальні басейни та фітнес-центри залишаться закритими. Так само як і нічні клуби, паби і тому подібні заклади.
Як і раніше, великі магазини зможуть приймати не більше 100 покупців одночасно.