Ісландія скасує значну частину коронавірусних обмежень 4 травня

Ісландія 4 травня планує скасувати значну частину обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це заявила міністр охорони здоров’я Ісландії Свандіс Сваварсдоттір, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Iceland Monitor.

Чинні обмеження, що забороняють публічні збори більш ніж на 20 осіб, діятимуть до 3 травня. З 4 травня набирають чинності такі зміни:

Громадські збори будуть обмежені до 50 осіб.

На всіх публічних зборах люди повинні будуть дотримуватися дистанції в два метри.

Дошкільні установи та початкові школи працюватимуть у звичайному режимі.

У середніх школах і університетах не допускатиметься розміщення більше 50 осіб в одному приміщенні.

Різні послуги, такі як перукарні, масажні центри, фізіотерапевтичні послуги, салони краси, музеї та багато іншого, зможуть знову працювати.

Плавальні басейни та фітнес-центри залишаться закритими. Так само як і нічні клуби, паби і тому подібні заклади.

Як і раніше, великі магазини зможуть приймати не більше 100 покупців одночасно.