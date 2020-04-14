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Исландия отменит значительную часть коронавирусных ограничений 4 мая

Вторник, 14 апреля 2020, 17:48

Исландия 4 мая планирует отменить значительную часть ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом заявила министр здравоохранения Исландии Свандис Сваварсдоттир, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Iceland Monitor.

Действующие ограничения, запрещающие публичные собрания более чем на 20 человек, будут действовать до 3 мая. С 4 мая вступают в силу следующие изменения:

Общественные собрания будут ограничены до 50 человек.

На всех публичных собраниях люди должны будут соблюдать дистанцию ​​в два метра.

Дошкольные учреждения и начальные школы будут работать в обычном режиме.

В средних школах и университетах не будет допускаться размещение более 50 человек в одном помещении.

Различные услуги, такие как парикмахерские, массажные центры, физиотерапевтические услуги, салоны красоты, музеи и многое другое, смогут снова работать.

Плавательные бассейны и фитнес-центры останутся закрытыми. Так же, как и ночные клубы, пабы и тому подобные заведения.

Крупные магазины смогут принимать не более 100 покупателей одновременно.

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