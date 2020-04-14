Від коронавірусу за кордоном вилікувались 25 українців

За даними станом на вечір 14 квітня, за кордоном від коронавірусу вилікувалися вже 25 громадян України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оперативній інформації МЗС щодо коронавірусу.

Найбільше українців одужали у Польщі - 6, у Японії та Домініканській Республіці - по 4, у Італії та Нігерії - по двоє, у Великій Британії, ОАЕ, Таїланді, Німеччині, Швеції, Швейцарії та Єгипті - по одному.

Померли від коронавірусу 6 українців. 4 в Італії та по одному у Франції та США.

Крім того, за кордоном 175 українців лікуються від ускладнень, спричинених коронавірусом. Найбільше в Італії - 121.

Станом на 14 квітня 15 тисяч 849 українців звернулися за допомогою до дипломатів України.

Додамо, на сайті Верховної ради 10 квітня опубліковано урядовий законопроєкт, який може надати право уряду на час карантину забороняти виїзд громадян України за кордон.

Детальніше читайте у статті: "Забороняю, бо можу!": що не так із законопроєктом про обмеження права виїзду за кордон