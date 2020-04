Обама поддержал Байдена на выборах президента США

Бывший президент США Барак Обама официально поддержал своего бывшего вице-президента Джо Байдена в борьбе за кресло президента США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Обама объявил в 12-минутном ролике, опубликованном во вторник.

"Я чрезвычайно горд поддержать Джо Байдена на посту президента Соединенных Штатов. Я считаю, что у Джо есть все качества, которые нам нужны в президенте прямо сейчас", - сказал Обама в ролике, в котором он призвал демократов всего идеологического спектра партии поддержать Байдена и помочь ему победить президента Дональда Трампа.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX