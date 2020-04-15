Німеччина продовжить контроль на кордонах ще на 20 днів - ЗМІ

Контроль на кордонах, запроваджений Німеччиною через коронавірусну кризу, буде продовжений ще на 20 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Контроль був запроваджений місяць тому.

Відтоді кордони з Австрією, Францією, Люксембургом, Данією та Швейцарією постійно контролювалися.

Однак на перетинах з Бельгією та Нідерландами контроль відсутній. Проте спостереження в 30-кілометровому прикордонному районі було посилено і на цих ділянках.

Людям, які не є німцями і які не проживають постійно у країні, з середини березня дозволяється приїжджати до Німеччини тільки з "поважної причини для поїздки". Це стосується, наприклад, громадян ЄС, які подорожують через Німеччину в свою рідну країну, або водіїв вантажівок, які доставляють важливі товари. Крім того, в'їзд можливий тільки через певні прикордонні переходи.

Як повідомлялося, ЄС має намір поступово знімати обмеження на перетин кордонів всередині шенгенської зони, а також для іноземних громадян, але це не буде швидким процесом.