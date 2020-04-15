Германия продолжит контроль на границах еще на 20 дней - СМИ

Контроль на границах, введенный Германией из-за коронавируса, будет продлен еще на 20 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Контроль был введен месяц назад.

С тех пор границы с Австрией, Францией, Люксембургом, Данией и Швейцарией постоянно контролировались.

Однако на пересечениях с Бельгией и Нидерландами контроль отсутствует. Однако наблюдения в 30-километровом приграничном районе было усилено и на этих участках.

Людям, которые не являются немецкими гражданами и не проживают постоянно в стране, с середины марта разрешается приезжать в Германию только при "уважительной причине для поездки". Это касается, например, граждан ЕС, путешествующих через Германию в свою родную страну, или водителей грузовиков, которые доставляют важные товары. Кроме того, въезд возможен только через определенные пограничные переходы.

Как сообщалось, ЕС намерен постепенно снимать ограничения на пересечение границ внутри шенгенской зоны, а также для иностранных граждан, но это не будет быстрым процессом.