У Бельгії різко зросла кількість нових заражень коронавірусом

У Бельгії протягом останньої доби зафіксували 2454 випадки зараження коронавірусом, що майже в чотири рази більше ніж попередньої доби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Станом на 15 квітня у Бельгії зареєстрували 33 573 випадки інфікування. За останні 24 години виявили 2454 нові випадки, тоді як добою раніше – 530.

Таке різке зростання кількості інфікованих обумовлене збільшенням обсягів тестування. Так, протягом минулої доби у Бельгії провели більше 13 тисяч тестів, з них майже 11 тисяч – у будинках літніх людей.

За останню добу з коронавірусною хворобою госпіталізували 250 пацієнтів, 239 осіб були виписані з лікарень.

Всього з початку епідемії з лікарень виписали більше 7 тисяч людей.

Загальне число смертей від коронавірусної хвороби у Бельгії збільшилось до 4440 – протягом останньої доби померли 283 особи, що дещо більше, ніж напередодні.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки Бельгії цього тижня планує оголосити продовження карантинних заходів як мінімум, ще на два тижні.

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