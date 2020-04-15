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В Бельгии резко возросло количество новых заражений коронавирусом

Среда, 15 апреля 2020, 14:06

В Бельгии за последние сутки зафиксировали 2454 случая заражения коронавирусом, что почти в четыре раза больше, чем в предыдущие сутки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

По состоянию на 15 апреля в Бельгии зарегистрировали 33 573 случая инфицирования. За последние 24 часа обнаружили 2454 новых случая, тогда как сутками ранее - 530.

Такой резкий рост количества инфицированных обусловлен увеличением объемов тестирования. Так, за прошедшие сутки в Бельгии провели более 13 000 тестов, из них почти 11 000 - в домах престарелых.

За последние сутки с коронавирусной болезнью госпитализировали 250 пациентов, 239 человек были выписаны из больниц.

Всего с начала эпидемии из больниц выписали больше 7000 человек.

Общее число смертей от коронавирусной болезни в Бельгии увеличилось до 4440 - за последние сутки умерли 283 человека, что несколько больше, чем накануне.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности Бельгии на этой неделе планирует объявить продолжение карантинных мероприятий как минимум еще на две недели.

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