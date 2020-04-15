Уряд Бельгії планує продовжити карантин ще на два тижні

Рада національної безпеки Бельгії цього тижня планує оголосити продовження карантинних заходів як мінімум, ще на два тижні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Наразі карантинні заходи застосовуються до 19 квітня з можливим продовженням до 3 травня. Але міністри економіки регіональних урядів наполягають на тому, щоб федеральний уряд відкрив садові центри, щоб допомогти сектору торгівлі та заохотити людей залишатися вдома працюючи у власному саду.

Фестивальний сектор також чекає певних рекомендацій щодо того, чи варто скасовувати літні фестивалі.

Уряд також обговорить, що робити зі школами після закінчення великодньої перерви 19 квітня. Деякі хочуть скасувати іспити, якщо школи незабаром знову не відкриються, інші хочуть приділити більше уваги дистанційному навчанню та скласти іспити, як було заплановано.

У Бельгії за минулу добу від коронавірусної хвороби померли 262 людини, всього з початку поширення вірусу в країні померли 4157 хворих. Загальна кількість хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 становить 31 119 осіб.

Читайте також: Епідемія за розкладом: як Бельгії вдалося наперед розпланувати боротьбу з коронавірусом