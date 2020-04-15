Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Польща відкриває ліси і парки та вводить інші пом’якшення карантину

Британія продовжила карантин на три тижні 

Від коронавірусу в Італії померли понад 22 тисячі людей 

В ЄС розповіли, що думають про новий обмін на Донбасі






Уряд Бельгії планує продовжити карантин ще на два тижні

Середа, 15 квітня 2020, 10:31

Рада національної безпеки Бельгії цього тижня планує оголосити продовження карантинних заходів як мінімум, ще на два тижні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Наразі карантинні заходи застосовуються до 19 квітня з можливим продовженням до 3 травня. Але міністри економіки регіональних урядів наполягають на тому, щоб федеральний уряд відкрив садові центри, щоб допомогти сектору торгівлі та заохотити людей залишатися вдома працюючи у власному саду.

Фестивальний сектор також чекає певних рекомендацій щодо того, чи варто скасовувати літні фестивалі.

Читайте також
Довго, повільно та не всюди: як та коли Європа планує виходити з карантину

Уряд також обговорить, що робити зі школами після закінчення великодньої перерви 19 квітня. Деякі хочуть скасувати іспити, якщо школи незабаром знову не відкриються, інші хочуть приділити більше уваги дистанційному навчанню та скласти іспити, як було заплановано.

У Бельгії за минулу добу від коронавірусної хвороби померли 262 людини, всього з початку поширення вірусу в країні померли 4157 хворих. Загальна кількість хворих з підтвердженим діагнозом COVID-19 становить 31 119 осіб.

Читайте також: Епідемія за розкладом: як Бельгії вдалося наперед розпланувати боротьбу з коронавірусом

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Бельгія
powered by lun.ua