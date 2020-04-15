Прем’єр Франції пообіцяв медикам "коронавірусні" бонуси у 1500 євро

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп заявив у середу, що медичні працівники в найбільш постраждалих від коронавірусу районах Франції отримають премію в розмірі 1500 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Крім того, медики також можуть розраховувати більш високу зарплату, ніж зазвичай, за додаткові години роботи.

Філіп зробив таку обіцянку після засідання уряду, на якому було прийнято рішення про рятувальний пакет у розмірі 110 мільярдів євро для підтримки економіки в період коронавірусної кризи.

Як повідомлялося, бізнес готельно-ресторанної та культурно-мистецької галузей Франції звільнять від сплати податків та соціальних зборів у зв’язку зі збитками цих галузей внаслідок пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про продовження карантину для протидії поширенню коронавірусу до 11 травня.