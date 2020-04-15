Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Польща відкриває ліси і парки та вводить інші пом’якшення карантину

Британія продовжила карантин на три тижні 

Від коронавірусу в Італії померли понад 22 тисячі людей 

В ЄС розповіли, що думають про новий обмін на Донбасі






Прем’єр Франції пообіцяв медикам "коронавірусні" бонуси у 1500 євро

Середа, 15 квітня 2020, 16:24

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп заявив у середу, що медичні працівники в найбільш постраждалих від коронавірусу районах Франції отримають премію в розмірі 1500 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Крім того, медики також можуть розраховувати більш високу зарплату, ніж зазвичай, за додаткові години роботи.

Філіп зробив таку обіцянку після засідання уряду, на якому було прийнято рішення про рятувальний пакет у розмірі 110 мільярдів євро для підтримки економіки в період коронавірусної кризи.

Як повідомлялося, бізнес готельно-ресторанної та культурно-мистецької галузей Франції звільнять від сплати податків та соціальних зборів у зв’язку зі збитками цих галузей внаслідок пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про продовження карантину для протидії поширенню коронавірусу до 11 травня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Франція
powered by lun.ua