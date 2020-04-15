Премьер Франции пообещал медикам "коронавирусные" бонусы в 1500 евро

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил в среду, что медицинские работники в наиболее пострадавших от коронавирус районах Франции получат премию в размере 1500 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Кроме того, медики также могут рассчитывать на более высокую зарплату, чем обычно, за дополнительные часы работы.

Филипп сделал такое обещание после заседания правительства, на котором было принято решение о спасательный пакет в размере 110 миллиардов евро для поддержки экономики в период коронавірусної кризиса.

Как сообщалось, бизнес гостинично-ресторанного и культурно-художественной отраслей Франции освободят от уплаты налогов и социальных сборов в связи с убытками этих отраслей вследствие пандемии коронавируса.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении карантина для противодействия распространению коронавируса до 11 мая.