Кількість померлих від коронавірусу в Британії наближається до 13 тисяч

Ще 761 пацієнт з коронавірусом помер у лікарнях Великої Британії минулої доби - загальна кількість померлих сягнула 12 868.

Такими є дані Департаменту охорони здоров’я Британії у середу, повідомляє "Європейська правда".

Однак справжня кількість загиблих у Великій Британії значно перевищує кількість померлих у лікарнях, оскільки смерті фіксують також і в будинках для літніх людей, хоспісах тощо. Статистичне відомство припускає, що цифра може бути вищою на 15%.

Від початку спалаху коронавірусу в Британії протестували 313 769 осіб, з них 98 476 мали позитивний результат.

За офіційною кількістю загиблих у зв’язку з вірусом Британія на 5 місці у світі після США, Італії, Іспанії та Франції.

Науковці та лідери опозиції побоюються, що країна може стати найбільш постраждалою в Європі.

Як повідомлялося, британській економіці прогнозують до 30% падіння через коронавірус