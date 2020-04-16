Влада Польщі хоче скасувати вибори президента та продовжити термін Дуди на 2 роки

У Польщі пропонують зміни до Конституції, які продовжать термін чинного президента Анджея Дуди на 2 роки та скасують вибори, заплановані на травень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють польські ЗМІ, серед яких Gazeta Wyborcza та Wiadomosci.

Останні зміни до Конституції, запропоновані правлячою партією "Право і справедливість" та партією "Порозуміння", пропонують змінити статтю 127 Конституції та продовжити термін президентської каденції до 7 років. Наразі термін каденції президента у Польщі складає 5 років. У той самий час, президент не матиме права балотуватися на цю посаду вдруге.

У проєкті прописано, що зміна "застосовуватиметься до терміну чинного президента Республіки Польща" - Анджея Дуди, та що внесення цих змін скасовує президентські вибори, заплановані на 10 травня, проведення яких опинилося під питанням у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Водночас, після цього особа, яка була президентом, не зможе повторно обратися на цю посаду.

"Мета змін – збільшити конституційні гарантії незалежності та неупередженості президента, якого обиратимуть на посаду лише один раз, на один, але не довший, 7-річний термін", - йдеться у проєкті.

Також у проєкті зазначено, що зміни вносяться у зв’язку з епідемічною ситуацією в країні - ситуації "безпрецедентної загрози для правової та громадської безпеки Польщі, пов’язаною з COVID-19".

Як зазначає Gazeta Wyborcza, проєкт опублікували на сайті "Сейму" у середу увечері, але датований він 6 квітня.

Для прийняття змін до Конституції необхідно, щоб проєкт отримав 2/3 голосів у Сеймі, та після цього отримав підтримку у Сенаті. Як пишуть Wiadomosci, у "ПіСу" такої підтримки немає, а опозиція чітко заявила, що зміни до Конституції не є виходом із ситуації. На думку видання, єдиний спосіб провести проєкт через Сейм – голосувати у неповному складі нижньої палати, не попередивши опозицію.