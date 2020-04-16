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Епідемія у Франції: вперше знизилася кількість госпіталізованих

Четвер, 16 квітня 2020, 08:36

У Франції вчора вперше знизилася кількість госпіталізованих пацієнтів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це оголосив генеральний директор Головного управління охорони здоров'я французького міністерства охорони здоров'я Жером Саломон.

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Загальна кількість загиблих від коронавірусу за минулу добу зросла до 17167. З них 10643 – померлі у лікарнях, 6524 – у будинках для літніх людей та інших медично-соціальних закладах. 

Остання цифра за добу зросла на 1054 - після 5470 на вечір вівторка. Таке різке зростання пояснюють затримкою із надходженням даних.

За рахунок цього загальна кількість загиблих зросла одразу на 1438 осіб, з них 1054 - померлі у будинках для літніх людей та 384 - померлі у лікарнях.

Вперше з початку епідемії зменшилася кількість госпіталізованих – на 513 осіб, порівняно з показниками вівторка.

Також 7-й день поспіль зменшується кількість пацієнтів у відділах інтенсивної терапії, за минулу добу – ще на 273 особи. Попри це, у деяких регіонах навантаження на систему охорони здоров’я досі дуже високе.

Загалом у відділах інтенсивної терапії перебувають 6457 хворих.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про продовження карантину для протидії поширенню коронавірусу до 11 травня.

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