Эпидемия во Франции: впервые снизилось количество госпитализированных

Во Франции впервые с начала эпидемии снизилось количество госпитализированных пациентов.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом объявил генеральный директор Главного управления здравоохранения французского министерства здравоохранения Жером Саломон.

Общее количество погибших от коронавируса за минувшие сутки возросло до 17167. Из них 10643 - умершие в больницах, 6524 - в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

Последняя цифра за сутки выросла на 1054 - после 5470 на вечер вторника. Такой резкий рост объясняют задержкой с поступлением данных.

За счет этого общее количество погибших возросло сразу на 1438 человек, из них 1054 - умершие в домах престарелых и 384 - умершие в больницах.

Впервые с начала эпидемии уменьшилось количество госпитализированных - на 513 человек, по сравнению с показателями вторника.

Также 7-й день подряд уменьшается количество пациентов в отделах интенсивной терапии, за прошедшие сутки - еще на 273 человека. Несмотря на это, в некоторых регионах нагрузка на систему здравоохранения до сих пор очень высокая.

Всего в отделах интенсивной терапии находятся 6457 больных.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении карантина для противодействия распространению коронавируса до 11 мая