В Бельгии от коронавируса за сутки умерли 417 человек

В Бельгии количество умерших от коронавирусной болезни за последние сутки выросло на 417 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

За последние сутки в Бельгии зафиксировано 1236 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заражений с момента начала эпидемии выросло до 34 809.

В течение суток умерли 417 больных, из них 289 - в домах престарелых. Таким образом, общее число умерших в Бельгии составляет на сегодня 4865 человек.

В ближайшие дни ожидается увеличение количества как зараженных, так и умерших, поскольку медики организовали тестирование в домах престарелых, где оно ранее не проводилось.

В то же время в Минздраве страны указывают на медленное улучшение ситуации с учетом уменьшения количества госпитализированных. Так, за минувшие сутки с коронавирусом госпитализировали 310 человек, а 455 пациентов были выписаны.

Как сообщалось, Бельгия продлила карантин до 3 мая.