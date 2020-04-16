Кількість жертв коронавірусу в Іспанії перевищила 19 тисяч

В Іспанії кількість померлих від коронавірусної хвороби досягла 19 130.

Такими є оновлені дані МОЗ Іспанії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Протягом останньої доби від коронавірусу померла 551 людина. Це трохи більше ніж добою раніше, коли було зафіксовано 523 смерті. В цілому ж смертність з незначними коливаннями протягом останніх днів тримається на одному рівні - вівторок повідомлялося про 567 смертей, а в понеділок – про 517.

Загальна кількість інфікованих зросла до 182 816. Протягом останньої доби зареєстрували 5183 випадки зараження – трохи більше, ніж напередодні.

Протягом останньої доби з лікарень виписали майже 4 тисячі осіб. Загальна кількість тих, хто видужав тепер складає 74 797 людей.

Як повідомлялося, уряд Іспанії сподівається, що після 26 квітня країна почне повертатися до "нормального життя".

В Іспанії з понеділка відновили роботу підприємства, які не належать до критичної інфраструктури, зокрема у сфері промисловості та будівництва.

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