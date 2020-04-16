В уряді Естонії прогнозують, що коронавірусні обмеження триватимуть місяці

Міністр фінансів Естонії Мартін Хельме заявив, що жорсткі обмеження обов'язково збережуться в травні і червні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Хельме сказав, що в найближчі місяці, тобто в травні і червні, обов'язково збережуться жорсткі обмеження. За його словами, поки складно говорити про те, що буде в другій половині літа, це буде залежати від ситуації.

"Ми не диктуємо події", - сказав Хельме. За його словами, виходити потрібно з того, що до тих пір, поки не сказано, що можна, робити нічого не можна.

"Ніхто не знає, що буде через три місяці", - зазначив він.

Прем'єр-міністр Юрі Ратас сказав, що уряд перервав обговорення тривалості обмежень і продовжить його в четвер. "Боюся, що проводити масові заходи в травні і червні немислимо", - сказав він.

Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу сказав, що Естонія не має наміру експериментувати з цього питання, а збирається рухатися крок за кроком, спираючись на факти. "Ми скоріше маємо намір діяти стримано", - зазначив Рейнсалу.