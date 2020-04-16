В правительстве Эстонии прогнозируют, что коронавирусные ограничения продлятся не один месяц

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил, что жесткие ограничения обязательно сохранятся в мае и июне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Хельме сказал, что в ближайшие месяцы, то есть в мае и июне, обязательно сохранятся жесткие ограничения. По его словам, пока сложно говорить о том, что будет во второй половине лета, это будет зависеть от ситуации.

"Мы не диктуем события", - сказал Хельме. По его словам, исходить нужно из того, что до тех пор, пока не сказано, что можно, делать ничего нельзя.

"Никто не знает, что будет через три месяца", - отметил он.

Премьер-министр Юри Ратас сказал, что правительство прервало обсуждение продолжительности ограничений и продолжит его в четверг. "Боюсь, что проводить массовые мероприятия в мае и июне немыслимо", - сказал он.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал, что Эстония не намерена экспериментировать в этом вопросе, а собирается двигаться шаг за шагом, опираясь на факты. "Мы скорее намерены действовать сдержанно", - отметил Рейнсалу.