Прем’єр і кілька міністрів самоізолювались у Північній Македонії
У Північній Македонії прем'єр-міністр та кілька міністрів пішли у самоізоляцію після зустрічі з місцевою владою в місті Куманово, одній із "гарячих точок" коронавірусу в країні.
Про це йдеться в офіційному повідомленні уряду Північної Македонії, повідомляє "Європейська правда".
Прем'єр-міністр Олівер Спасовський, віцепрем'єр-міністр Буяр Османі, міністр охорони здоров'я Венко Філіпче та міністр освіти Арбер Адемі самоізолюються вдома протягом 14 днів, йдеться у заяві уряду.
Після зустрічі з урядовцями міський голова Куманово Максим Димитрієвський заявив, що у нього діагностували коронавірус.
Ізоляція міністрів не буде перешкоджати нормальному функціонуванню країни, заявив уряд. Засідання кабінету міністрів відбуватимуться за допомогою відеоконференцій.
Від початку епідемії коронавірусу у Північній Македонії 974 людини заразились, 45 померли.
Нагадаємо, Північна Македонія оголосила комендантську годину на великодні вихідні для протидії поширенню коронавірусу.
Читайте також: Пасха на карантині: як Україна і Європа розійшлися у правилах святкування Великодня