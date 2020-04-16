Прем’єр і кілька міністрів самоізолювались у Північній Македонії

У Північній Македонії прем'єр-міністр та кілька міністрів пішли у самоізоляцію після зустрічі з місцевою владою в місті Куманово, одній із "гарячих точок" коронавірусу в країні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні уряду Північної Македонії, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Олівер Спасовський, віцепрем'єр-міністр Буяр Османі, міністр охорони здоров'я Венко Філіпче та міністр освіти Арбер Адемі самоізолюються вдома протягом 14 днів, йдеться у заяві уряду.

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Після зустрічі з урядовцями міський голова Куманово Максим Димитрієвський заявив, що у нього діагностували коронавірус.

Ізоляція міністрів не буде перешкоджати нормальному функціонуванню країни, заявив уряд. Засідання кабінету міністрів відбуватимуться за допомогою відеоконференцій.

Від початку епідемії коронавірусу у Північній Македонії 974 людини заразились, 45 померли.

Нагадаємо, Північна Македонія оголосила комендантську годину на великодні вихідні для протидії поширенню коронавірусу.

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