У Франції за порушення карантину виписали понад 760 тисяч штрафів

Більше 760 000 штрафів були накладені правоохоронними органами у Франції з моменту запровадження у країні 17 березня обмежень в спробі приборкати поширення нового коронавірусу.

Про це заявив у четвер 16 квітня глава МВС Франції Крістоф Кастанер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Станом на вчорашній вечір було проведено майже 12,6 мільйона перевірок і складено 762 106 протоколів за порушення режиму карантину" - сказав Кастанер.

Глава МВС сказав, що в середньому 100 000 працівників правоохоронних органів були мобілізовані для проведення цих перевірок. Однак в окремі дні залучалися і додаткові сили, наприклад, близько 160 000 правоохоронців працювали у великодні вихідні або на початку шкільних канікул .

Міністр також уточнив, що були прийняті конкретні організаційні заходи, щоб поліція могла продовжувати в нинішніх умовах протистояти терористичній загрозі, яка є "незмінною і, на жаль, постійною" .

Нагадаємо, у Парижі священника, який наважився провести великодню літургію, попри карантин, оштрафували на 135 євро.

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