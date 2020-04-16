Во Франции за нарушение карантина выписали более 760 тысяч штрафов

Более 760 000 штрафов были наложены правоохранительными органами во Франции с момента введения в стране 17 марта ограничений в попытке обуздать распространение нового коронавирус.

Об этом заявил в четверг 16 апреля глава МВД Франции Кристоф Кастанер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"По состоянию на вчерашний вечер было проведено почти 12,6 миллиона проверок и составлено 762 106 протоколов за нарушение режима карантина" - сказал Кастанер.

Глава МВД сказал, что в среднем 100 000 сотрудников правоохранительных органов были мобилизованы для проведения этих проверок. Однако в отдельные дни привлекались и дополнительные силы, например, около 160 000 правоохранителей работали в пасхальные выходные или в начале школьных каникул .

Министр также уточнил, что были приняты конкретные организационные меры, чтобы полиция могла продолжать в нынешних условиях противостоять террористической угрозе, которая является "неизменной и, к сожалению, постоянной" .

Напомним, в Париже священника, который решился провести пасхальную литургию, несмотря на карантин, оштрафовали на 135 евро.

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