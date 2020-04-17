Шотландія презентує стратегію виходу з карантину наступного тижня

Шотландія презентує свою стратегію виходу з карантину наступного тижня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це оголосила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.

Міністр повідомила, що наступного тижня оголосять "рамку для прийняття рішень", яку використовуватиме її уряд для визначення, як та коли починати вихід з карантину.

Читайте також Данія дозволить відкритися перукарням та автошколам

В ефірі програми BBC Today Нікола Стерджен зазначила, що рішення Шотландії можуть відрізнятися від тих, які прийматимуться щодо решти території Британії, але найкраще, якщо цей підхід буде узгодженим.

Нагадаємо, вчора Велика Британія ще на три тижні продовжила дію чинних карантинних заходів у зв’язку з пандемією.

За словами міністра охорони здоров'я Надін Дорріс, країна навряд чи зможе повністю відмовитися від заходів безпеки раніше, ніж буде винайдена вакцина від коронавірусу.

Держсекретар охорони здоров’я Британії Метт Хенкок у коментарі Sky News також зазначав, що кількість смертей від коронавірусу ще занадто висока для того, щоб говорити про стратегію виходу з карантину.

На 16 квітня, в країні від коронавірусу померли 13729 хворих, добова кількість загиблих вперше за чотири дні знову перевищила 800. Кількість підтверджених заражень коронавірусом перевищила 103 тисячі.