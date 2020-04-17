Шотландия представит стратегию выхода из карантина на следующей неделе

Шотландия представит свою стратегию выхода из карантина на следующей неделе.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом объявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Министр сообщила, что на следующей неделе объявят "рамки для принятия решений", которые будет использовать ее правительство для определения, как и когда начинать выход из карантина.

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В эфире программы BBC Today Стерджен отметила, что решения Шотландии могут отличаться от тех, которые будут приниматься на остальной территории Великобритании, но лучше, если этот подход будет согласованным.

Напомним, вчера Великобритания еще на три недели продлила действие карантинных мер в связи с пандемией.

По словам министра здравоохранения Надин Доррис, страна вряд ли сможет полностью отказаться от мер безопасности раньше, чем будет изобретена вакцина от коронавируса.

Госсекретарь здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в комментарии Sky News также отмечал, что количество смертей от коронавируса еще слишком высоко для того, чтобы говорить о стратегии выхода из карантина.

На 16 апреля, в стране от коронавируса умерли 13 729 больных, суточное количество погибших впервые за четыре дня снова превысило 800. Количество подтвержденных заражений коронавирусом перевалило за 103 тысячи.