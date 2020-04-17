Прем'єр України здійснить "віртуальний візит" в Німеччину для переговорів з Меркель

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 20 квітня здійснить "віртуальний зарубіжний візит" до Німеччини і проведе переговори з канцлером Ангелою Меркель.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Символічно, що перший віртуальний зарубіжний візит прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль здійснить 20 квітня саме до Берліна: у форматі відеоконференції відбудуться його переговори з канцлером Ангелою Меркель. Адже Німеччина - наш стратегічний партнер!" - написав Мельник у Twitter.

Символічно, що перший віртуальний зарубіжний візит 🇺🇦Прем‘єр-міністр @Denys_Shmyhal здійснить 20 квітня саме до Берліна: у форматі відео-конференції відбудуться його переговори з Канцлером Ангелою Меркель. Адже Німеччина - наш стратегічний партнер! Danke Deutschland @RegSprecher pic.twitter.com/mKtSfhW33g — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 17, 2020

Наприкінці березня глава МЗС Дмитро Кулеба також спілкувався зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом у режимі відеоконференції. Переговори відбувалися у резиденції послині Німеччини в Україні Анки Фельдгузен.

Нагадаємо, раніше високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відклав візит до України через епідемічну ситуацію в Європі.

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