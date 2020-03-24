Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Франція посилила жорсткий карантин новими заборонами 

Британія змінила стратегію боротьби з вірусом і йде на жорсткий карантин

Епідемія в Італії: "перший позитивний день"

В уряді Німеччини оголосили результат тесту Меркель на коронавірус






Кулеба здійснить "віртуальний візит" в Німеччину 

Вівторок, 24 березня 2020, 09:22

В МЗС України повідомили про "віртуальний візит" міністра Дмитра Кулеби до Німеччини, який відбудеться в режимі відеоконференції у зв’язку з пандемією коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Читайте також
Лідери ЄС проведуть другий онлайн-саміт щодо коронавірусу

"24 березня міністр Дмитро Кулеба здійснить віртуальний візит до Німеччини та проведе переговори з федеральним міністром закордонних справ Гайко Маасом.

Подія стане першим в Європі віртуальним візитом глави МЗС для переговорів з іноземними колегами", - повідомила пресслужба відомства у понеділок ввечері, 

Для переговорів Кулеба прибуде до резиденції послині Німеччини в Україні Анки Фельдгузен. 

Читайте також
Прем'єр із карантину: як пандемія подарувала румунській опозиції шанс на реванш

"Головними темами візиту, який відбудеться в режимі відеоконференції, стануть поглиблення двосторонніх відносин, зокрема, допомога Німеччини у здійсненні реформ, протидія російській агресії, спільна боротьба з поширенням COVID-19", - зазначили в міністерстві.

За підсумками переговорів глави зовнішньополітичних відомств України та Німеччини зроблять заяви для преси, які транслюватимуться онлайн о 12:50 на сторінці МЗС України у Facebook. 

Нагадаємо, раніше високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відклав візит до України через епідемічну ситуацію в Європі.

Читайте також: Парламент на карантині: як керують державами, де коронавірус вже дістався політиків

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua