Кулеба здійснить "віртуальний візит" в Німеччину 

В МЗС України повідомили про "віртуальний візит" міністра Дмитра Кулеби до Німеччини, який відбудеться в режимі відеоконференції у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Читайте також Лідери ЄС проведуть другий онлайн-саміт щодо коронавірусу

"24 березня міністр Дмитро Кулеба здійснить віртуальний візит до Німеччини та проведе переговори з федеральним міністром закордонних справ Гайко Маасом.

Подія стане першим в Європі віртуальним візитом глави МЗС для переговорів з іноземними колегами", - повідомила пресслужба відомства у понеділок ввечері,

Для переговорів Кулеба прибуде до резиденції послині Німеччини в Україні Анки Фельдгузен.

"Головними темами візиту, який відбудеться в режимі відеоконференції, стануть поглиблення двосторонніх відносин, зокрема, допомога Німеччини у здійсненні реформ, протидія російській агресії, спільна боротьба з поширенням COVID-19", - зазначили в міністерстві.

За підсумками переговорів глави зовнішньополітичних відомств України та Німеччини зроблять заяви для преси, які транслюватимуться онлайн о 12:50 на сторінці МЗС України у Facebook.

Нагадаємо, раніше високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відклав візит до України через епідемічну ситуацію в Європі.

Читайте також: Парламент на карантині: як керують державами, де коронавірус вже дістався політиків