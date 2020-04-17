Премьер Украины осуществит "виртуальный визит" в Германию для переговоров с Меркель

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 апреля осуществит "виртуальный зарубежный визит" в Германию и проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Символично, что первый виртуальный зарубежный визит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль осуществит 20 апреля именно в Берлин: в формате видеоконференции состоятся его переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Ведь Германия - наш стратегический партнер!" - написал Мельник в Twitter.

Символічно, що перший віртуальний зарубіжний візит 🇺🇦Прем‘єр-міністр @Denys_Shmyhal здійснить 20 квітня саме до Берліна: у форматі відео-конференції відбудуться його переговори з Канцлером Ангелою Меркель. Адже Німеччина - наш стратегічний партнер! Danke Deutschland @RegSprecher pic.twitter.com/mKtSfhW33g — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 17, 2020

В конце марта глава МИД Дмитрий Кулеба также общался со своим немецким коллегой Хайко Маасом в режиме видеоконференции. Переговоры проходили в резиденции посла Германии в Украине Анки Фельдгузен.

Напомним, ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отложил визит в Украину из-за эпидемической ситуации в Европе.

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