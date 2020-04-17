Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Бельгии - наивысший уровень смертности от коронавируса в ЕС, власти объясняют это точностью расчетов

В Грузии из-за коронавируса запретили пользоваться частными авто

Количество погибших от коронавируса в США превысило 33 тысячи

Польша открывает леса и парки и вводит другие смягчения карантина






Премьер Украины осуществит "виртуальный визит" в Германию для переговоров с Меркель

Пятница, 17 апреля 2020, 14:03

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 апреля осуществит "виртуальный зарубежный визит" в Германию и проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Символично, что первый виртуальный зарубежный визит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль осуществит 20 апреля именно в Берлин: в формате видеоконференции состоятся его переговоры с канцлером Ангелой Меркель. Ведь Германия - наш стратегический партнер!" - написал Мельник в Twitter.

В конце марта глава МИД Дмитрий Кулеба также общался со своим немецким коллегой Хайко Маасом в режиме видеоконференции. Переговоры проходили в резиденции посла Германии в Украине Анки Фельдгузен.

Напомним, ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отложил визит в Украину из-за эпидемической ситуации в Европе.

Читайте также: Парламент на карантине: как управляют государствами, где коронавирус уже добрался до политиков

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Меркель
powered by lun.ua