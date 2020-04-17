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Німеччина надає Україні обладнання для боротьби з пожежами у зоні відчуження

П'ятниця, 17 квітня 2020, 16:43

Німеччина передає Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) спеціальне обладнання для локалізації лісових пожеж навколо Чорнобильської АЕС вартістю 230 тисяч євро. 

Про це у п’ятницю повідомили у посольстві Німеччини, пише "Європейська правда". 

Допомога включає 80 дозиметрів для вимірювання радіоактивності та близько 15 км пожежних рукавів. Крім того, проводиться закупівля пожежної автоцистерни, спеціально обладнаної для лісових та рослинних пожеж. 

Допомогу за дорученням уряду Німеччини надає Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ). 

„Ми раді чути, що гасіння пожеж проходить успішно завдяки масштабному задіянню підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. 

„Щоб підтримати і захистити відважних вогнеборців у їхній боротьбі, ми швидко відреагували і, за погодженням з ДСНС, закупили дозиметри, пожежні рукави та пожежну машину", - додала вона.

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Німеччина
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