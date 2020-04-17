Германия предоставляет Украине оборудование для борьбы с пожарами в зоне отчуждения

Германия передает Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСЧС) специальное оборудование для локализации лесных пожаров вокруг Чернобыльской АЭС стоимостью 230 тысяч евро.

Об этом в пятницу сообщили в посольстве Германии, пишет "Европейская правда".

Помощь включает 80 дозиметров для измерения радиоактивности и около 15 км пожарных рукавов. Кроме того, проводится закупка пожарной автоцистерны, специально оборудованной для лесных и растительных пожаров.

🇩🇪 допомога у боротьбі з лісовими пожежами в 🇺🇦: швидка допомога вартістю 230 000 євро включає 80 дозиметрів, 15 км пожежних рукавів і пожежну автоцистерну, спеціально обладнану для лісових та рослинних пожеж, щоб підтримати відважних 🇺🇦 вогнеборців: https://t.co/z5Hyqhafwt pic.twitter.com/MrwGRBi8Mc — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) April 17, 2020

Помощь по поручению правительства Германии предоставляет Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ).

"Мы рады слышать, что тушение пожаров проходит успешно благодаря масштабному задействованию подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Чтобы поддержать и защитить отважных пожарных в их борьбе, мы быстро отреагировали и, по согласованию с ДСНС, закупили дозиметры, пожарные рукава и пожарную машину", - добавила она.