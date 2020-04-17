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Германия предоставляет Украине оборудование для борьбы с пожарами в зоне отчуждения

Пятница, 17 апреля 2020, 16:43

Германия передает Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСЧС) специальное оборудование для локализации лесных пожаров вокруг Чернобыльской АЭС стоимостью 230 тысяч евро.

Об этом в пятницу сообщили в посольстве Германии, пишет "Европейская правда".

Помощь включает 80 дозиметров для измерения радиоактивности и около 15 км пожарных рукавов. Кроме того, проводится закупка пожарной автоцистерны, специально оборудованной для лесных и растительных пожаров. 

Помощь по поручению правительства Германии предоставляет Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ).

"Мы рады слышать, что тушение пожаров проходит успешно благодаря масштабному задействованию подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Чтобы поддержать и защитить отважных пожарных в их борьбе, мы быстро отреагировали и, по согласованию с ДСНС, закупили дозиметры, пожарные рукава и пожарную машину", - добавила она.

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