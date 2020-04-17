Коронавірус у Нідерландах: кількість пацієнтів у реанімації знижується

У Нідерландах продовжує зменшуватися кількість пацієнтів з корона вірусом, які потребують інтенсивної терапії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

За останніми даними, 1235 осіб з коронавірусною хворобою в Нідерландах перебувають у реанімації. Це на 23 менше, ніж напередодні.

За даними медиків, в останні дні в реанімацію потрапляє близько 20 пацієнтів, а виходить з неї близько 40. У пікові дні до реанімації потрапляли більше сотні пацієнтів щодня.

Протягом останньої доби від коронавірусу у Нідерландах померли 144 пацієнти. Це менше ніж вчора, коли повідомлялося про 181 смерть. Всього в країні 3459 людей померли від коронавірусу.

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З симптомами хвороби госпіталізували 156 людей (вчора – 182), загальне число госпіталізованих зросло до 9465.

Загальне число інфікованих у Нідерландах наразі складає 30449 осіб.

Нагадаємо, мери великих міст у Нідерландах звернулися до уряду з закликом скасувати масові заходи, заплановані на літо, через епідемію коронавірусу.