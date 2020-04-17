Коронавирус в Нидерландах: количество пациентов в реанимации снижается

В Нидерландах продолжает уменьшаться количество пациентов с коронавирусом, которые нуждаются в интенсивной терапии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

По последним данным, 1235 человек с коронавирусной болезнью в Нидерландах находятся в реанимации. Это на 23 меньше, чем накануне.

По данным медиков, в последние дни в реанимацию попадает около 20 пациентов, а выходит из нее около 40. В пиковые дни в реанимацию попадали более сотни пациентов ежедневно.

В течение последних суток от коронавируса в Нидерландах умерли 144 пациента. Это меньше, чем вчера, когда сообщалось о 181 смертиь. Всего в стране 3459 человек умерли от коронавируса.

С симптомами болезни были госпитализированы 156 человек (вчера – 182), общее число госпитализированных возросло до 9465.

Общее число инфицированных в Нидерландах сейчас составляет 30449 человек.

Напомним, мэры крупных городов в Нидерландах обратились к правительству с призывом отменить массовые мероприятия, запланированные на лето, из-за эпидемии коронавирус.