Королева Британії скасувала салют на свій день народження через епідемію

Британська королева Єлизавета II попросила скасувати святкові салюти, які традиційно проходять на честь її дня народження 21 квітня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив журналіст британського телеканалу ITV Кріс Шип в Twitter.

"Джерело в Палаці додає: "Всі зміни відповідають побажанням Її Величності". Вже оголошено, що в червні не буде офіційної церемонії святкування Дня народження і ніяких планів щодо "альтернативного святкування її офіційного дня народження", - написав Шип.

NEW: The Queen has asked that there be no gun salutes to mark her birthday (94th) on Tuesday. This is the first time it has happened in her 68 year reign. — Chris Ship (@chrisshipitv) April 18, 2020

Він додав, що салют і святкування скасовують вперше за 68-річне правління королеви. Скасування всіх святкових заходів пов'язано з епідемією коронавірусу.

Єлизавета II народилася 21 квітня 1926 року. На сьогодні вона вважається найстарішим британським монархом і найстаршою керівницею держави.

Але офіційно королева відзначає цей день влітку у вибрану суботу червня. Щороку дата другого свята змінюється.

На початку квітня королева Єлизавета II виступила з телезверненням до жителів Сполученого королівства і країн Співдружності у зв'язку з пандемією коронавірусу, заявивши, що країна подолає цю кризу.

Нагадаємо, у Великій Британії від коронавірусу у лікарнях протягом останньої доби померли 847 осіб – загальне число померлих зросло до 14 576.