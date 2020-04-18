Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Коронавірус в Італії: число нових випадків зменшилось, рівень смертності стабільний

У Британії знизилась кількість нових випадків і померлих від коронавірусу

Саміт Східного партнерства перенесуть на другу половину 2020 року - ЗМІ

Кількість заражень коронавірусом в Іспанії перевищила 200 тисяч






Королева Британії скасувала салют на свій день народження через епідемію

Субота, 18 квітня 2020, 12:41

Британська королева Єлизавета II попросила скасувати святкові салюти, які традиційно проходять на честь її дня народження 21 квітня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив журналіст британського телеканалу ITV Кріс Шип в Twitter.

"Джерело в Палаці додає: "Всі зміни відповідають побажанням Її Величності". Вже оголошено, що в червні не буде офіційної церемонії святкування Дня народження і ніяких планів щодо "альтернативного святкування її офіційного дня народження", - написав Шип.

Він додав, що салют і святкування скасовують вперше за 68-річне правління королеви. Скасування всіх святкових заходів пов'язано з епідемією коронавірусу.

Єлизавета II народилася 21 квітня 1926 року. На сьогодні вона вважається найстарішим британським монархом і найстаршою керівницею держави.

Але офіційно королева відзначає цей день влітку у вибрану суботу червня. Щороку дата другого свята змінюється.

На початку квітня королева Єлизавета II виступила з телезверненням до жителів Сполученого королівства і країн Співдружності у зв'язку з пандемією коронавірусу, заявивши, що країна подолає цю кризу.

Нагадаємо, у Великій Британії від коронавірусу у лікарнях протягом останньої доби померли 847 осіб – загальне число померлих зросло до 14 576.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Велика Британія
powered by lun.ua