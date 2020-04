Королева Британії скасувала салют на свій день народження через епідемію

Британська королева Єлизавета II попросила скасувати святкові салюти, які традиційно проходять на честь її дня народження 21 квітня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив журналіст британського телеканалу ITV Кріс Шип в Twitter.

"Джерело в Палаці додає: "Всі зміни відповідають побажанням Її Величності". Вже оголошено, що в червні не буде офіційної церемонії святкування Дня народження і ніяких планів щодо "альтернативного святкування її офіційного дня народження", - написав Шип.

NEW: The Queen has asked that there be no gun salutes to mark her birthday (94th) on Tuesday. This is the first time it has happened in her 68 year reign.